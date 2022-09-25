Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее сообщалось, что кремль потерял медведчука, потому что не знает, где он.

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Россия не будет показывать медведчука публично

Мусиенко иронически рассказал, что путину скоро 70 лет, и, возможно, он не хотел праздновать сам в бункере. Он хотел бы обсудить с кумом, почему ему не удалось захватить Украину. На самом деле кремль, скорее всего, боялся, что медведчук расскажет слишком много. Хотя он это и так сделал, теперь украинские спецслужбы очищают наше государство от российских агентов.

Его не будет ни видно, ни слышно, потому что сейчас каждый выход медведчука к российской публике – очевидный фактор раздражения. Это напоминание о том, как он появился в россии,

– отметил военный эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований добавил, что это логично и рационально. Эти понятия на самом деле отсутствуют в современной россии, так что ждать можно всего.

Медведчук не появится на оккупированных территориях

Военный эксперт продолжил, что медведчук вряд ли появится на оккупированных территориях Украины в любой роли. В частности, это может быть оценено как проявление слабости путина, тогда как его окружение призывает его быть более жестким, настаивая на объявлении войны и т.д.

"По такой логике можно было бы и януковича уже куда-нибудь привести. В Донецк, Луганск, Мелитополь и т.д. Посмотрели эту тему в сценарии, который просчитывался в начале вторжения, и януковича уже тоже не видно и не слышно", – отметил он.

Мусиенко о том, зачем кремлю медведчук и что с ним будет дальше: смотрите видео

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