Таку думку 24 каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше повідомлялось, що кремль загубив медведчука, бо не знає, де він.

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Росія не показуватиме медведчука публічно

Мусієнко іронічно розповів, що путіну скоро 70 років, і, можливо, він не хотів святкувати сам у бункері. Він бажав би обговорити з кумом, чому йому не вдалось захопити Україну. Насправді кремль, швидше за все, боявся, що медведчук розповість забагато. Хоча він це й так зробив, тож тепер українські спецслужби очищують нашу державу від російських агентів.

Його не буде ні видно, ні чутно, тому що зараз кожен вихід медведчука до російської публіки – це очевидний фактор подразнення. Це нагадування про те, як він з'явився в росії,

– зазначив військовий експерт.

Керівник Центру військово-правових досліджень додав, що це логічно й раціонально. Ці поняття насправді відсутні в сучасній росії, тож чекати можна всього.

Медведчук не з'явиться на окупованих територіях

Військовий експерт продовжив, що медведчук навряд з'явиться на окупованих територіях України в будь-якій ролі. Зокрема, це може бути оцінене, як прояв слабкості путіна, тоді коли його оточення закликає його бути жорсткішим, наполягаючи на оголошенні війни тощо.

"За такою логікою можна було б і януковича вже кудись привести. У Донецьк, Луганськ, Мелітополь тощо. Подивились цю тему в сценарії, що прораховувався на початку вторгнення, і януковича вже теж не видно й не чути", – зауважив він.

Мусієнко про те, навіщо кремлю медведчук та що з ним буде далі: дивіться відео

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