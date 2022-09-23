Чому путін прогорів з медведчуком

От медведчук для путіна був ідеальний слуга: "Що там в Україні, віктор владіміровіч? – Все чудово, владімір владімірович, всі ждуть вашого приходу і визволення від бандерівців! В одному Києві у нас стопіццот агентів тільки чекають сигналу!".

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путін слухає і наказує замість патронів брати парадну форму для маршу по Хрещатику. Але його чекає облом. Бо агент медведчук – нормальний пристосуванець і доповідав те, що диктатор хотів чути, а не те, що є насправді. І такі зараз в оточенні путіна – всі.

Бікфордів шнур "референдумів"

Тож, "референдум". "Референдуми" на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також огризках Херсонської та Запорізької областей. Через брак адекватних у путіна вже дупля не б'ють, нащо придумали "референдуми" і чому такий механізм використовується політиками. Головна задача будь яких виборів і референдуму в тому числі – це легітимність влади і її рішень.

Якщо людина проголосувала на "референдумі", значить, вона теж ухвалила це рішення. Якщо щось піде не так, учасник "референдуму" не піде бунтувати, бо відчуває свою власну причетність і відповідальність. Тому на Заході так люблять референдуми щодо гострих питань. Це знімає відповідальність з влади.

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Що робить путін на окупованих територіях? Він організовує "референдум", який нікому не потрібен і на який зганяють примусом. Людина, яку заставлять взяти участь у такому "референдумі", не буде лояльною. Не сприйме рішення "референдуму" як власне. Навпаки, вона буде переконана, що якісь почвари вкрали його голос, щоб робити щось таке, на що він не підписувався.

Замість довіри та лояльності він отримає недовіру та спротив. Це все, що ви маєте знати про "референдуми" обізян, крім того, що вони здохнуть, а ми переможемо.

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