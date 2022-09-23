Ще у 2017 році медведчук подав позов проти екснардепа журналіста Сергія Лещенка та ТРК "Люкс" до Печерського районного суду міста Києва, інформує 24 канал. Справа була про захист честі та гідності, якої, як ми знаємо, у кума диктатора нема.

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Позов кум путіна подав через заяви Лещенка в ефірі програми "Чесна політика" на 24 каналі.

Суд вирішив призначити засідання

Тепер, коли Медведчука обміняли, суд вирішив нарешті призначити засідання для розгляду в справі на 16:00 14 грудня 2022 року.

Формально все виглядає законно. Адже був позов і має бути процедура розгляду справ. Можна припустити, що засідання призначили, щоб закрити справу. Все це відбувається на фоні обміну медведчука на наших героїв.

Щоправда, розгляд призначили аж через 5 років з моменту позову. Зауважимо, що Печерський районний суд міста Києва здобув собі "славу" скандального через недоброчесність суддів та резонансні справи.

Варто зауважити й те, що відповідачі у справі – Сергій Лещенко та ТРК "Люкс" не зареєстровані і ніколи не були зареєстровані у Печерському районі, щоб саме цей суд брав справу до розгляду.

Медведчук чекав, щоб справа пішла в потрібні руки

Ще у 2018 році, коли тривали дебати про цю справу, екснардеп Лещенко розповідав, що віктор медведчук намагався отримати потрібне рішення саме в цьому суді за своїм позовом проти нього.

Медведчук подав до суду на Лещенка за його заяви в ефірі програми "Чесна політика" на 24 каналі про монополізацію ринку скрапленого газу компанією близькою до Медведчука "Proton Energy". Було аж 10 позовів. Лещенко вважав, що така кількість була потрібна медведчуку, щоб потрапити до необхідного судді – Олексія Соколова.

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