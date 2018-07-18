Медведчук проти мене подавав 10 позовів, поки не попав на конкретного суддю, – Лещенко

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Сергій Лещенко заявив, що Віктор Медведчук намагався отримати потрібне рішення у кишеньковому суді за своїм позовом проти нього.

Про це він сказав у Печерському райсуді Києва, який розглядав позов Медведчука проти нардепа за його заяви про монополізацію ринку скрапленого газу компанією близькою до Медведчука "Proton Energy", інформує "Українська правда".

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Нардеп зазначив, що про це свідчить низка фактів. Справу прийняв до розгляду Печерський суд, попри те, що ні Лещенко, ні інший відповідач у справі – 24 канал – не зареєстровані і ніколи не були зареєстровані у Печерському районі.

Медведчук подав десять позовів проти мене – він подавав і відкликав позови доти, доки справа не попало до судді Олексія Соколова,

– зазначив Лещенко.

Він уточнив, що паралельно з подачею позовів проти нього, Медведчук подавав позови проти депутата Володимира Ар'єва.

"А далі взагалі цікаво – цьому ж Соколову у результаті "електронного розподілу" попала ще й справа Медведчука проти депутата Ар'єва. Позови були зареєстровані у системі розподілу з різницею у 2 хвилини, і обидві справи потрапили до судді Соколова. Це стало підставою, щоб сумніватися в об’єктивності даного судді", – наголосив Лещенко.

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Лише після того, як він ввімкнув трансляцію з суду у соцмережі, суддя погодився оголосити перерву у засіданні, щоб відповідач зміг ознайомитися з аргументами, на підставі яких відхилили клопотання, і мати змогу клопотати про відвід судді. Легенди про зв’язки Медведчука з Печерським судом ходять давно.

Суддя Соколов як на конвеєрі штампував потрібні ухвали. Я вважаю це проявом корупційної системи, коли на очевидні речі ухвалюються рішення, які не мають нічого спільного з правом. Справа штучно була повязана з Печерським судом. Медведчук намагається отримати потрібне рішення в кишеньковому для себе суді,

– резюмував нардеп.

Судове засідання продовжиться о 9:00 годині 24 липня.

Нагадаємо, у серпні 2017 року Сергій Лещенко заявив, що завдяки тиску Служби безпеки України на трейдерів скрапленого газу в кінці 2016 – на початку 2017 року відбулася монополізація ринку скрапленого газу компанією близькою до Медведчука "Proton Energy". Швейцарська "Proton Energy Group S.A." стала імпортувати в Україну 40% скрапленого газу також завдяки тому, що "Роснефть" дала їй ексклюзивне права на імпорт газу в Україну.