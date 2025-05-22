"Работа идет достаточно оперативно": Песков высказался об обмене в формате 1000 на 1000

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас Украина и Россия готовят обмен пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, все заинтересованы в том, чтобы провести этот обмен в максимально быстром режиме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Украина и Россия готовят обмен пленными

В четверг, 22 мая, Дмитрий Песков прокомментировал обмен пленными, который должен стать самым масштабным с начала войны.

Этот вопрос достаточно трудоемкий. Там работа ведется по конкретным именам,

– сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, поскольку речь идет о формате "1000 на 1000" подготовка требует времени. Однако эта работа продолжается "достаточно оперативно".

Напомним, об обмене пленными в формате "1000 на 1000" украинская и российская делегации договорились во время переговоров в Стамбуле 16 мая. Впоследствии министр обороны Рустем Умеров заявил, что был согласован пошаговый план реализации договоренности – с учетом безопасности, гуманитарных и логистических аспектов.

22 мая Владимир Зеленский также провел совещание по подготовке обмена. По словам президента, договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции.

Стоит отметить, что в рамках масштабного обмена между Украиной и Россией речь идет не только о возвращении военнопленных. Уже есть сигналы о возможности включения в этот процесс политических заключенных и журналистов.