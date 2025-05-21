Готовим, проверяем каждую фамилию, – Зеленский об обмене в формате "1000 на 1000"
- Украина и Россия готовят масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000", о нем договорились во время переговоров в Стамбуле 16 мая.
- По словам Владимира Зеленского, Украина проверяет информацию по каждой фамилии и старается сделать максимум.
Украина и Россия готовят масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000". Владимир Зеленский заявил, что Украина проверяет информацию "по каждой фамилии".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение главы государства вечером в среду, 21 мая.
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Украина и Россия готовят обмен пленными
Владимир Зеленский высказался о масштабном обмене пленными, который должен стать крупнейшим за время войны.
Мы готовим обмен. Фактически ежедневно – доклады. Мы должны освободить всех наших людей, безусловно. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Стараемся сделать максимум возможного. Очень стараемся,
– подчеркнул президент Украины.
Напомним, об обмене пленными в формате "1000 на 1000" украинская и российская делегации договорились во время переговоров в Стамбуле 16 мая.
Впоследствии министр обороны Рустем Умеров заявил, что был согласован пошаговый план реализации договоренности – с учетом безопасности, гуманитарных и логистических аспектов
Стоит отметить, что в рамках большого обмена между Украиной и Россией речь идет не только о военнопленных. Уже поступали сигналы о возможности включения в обмен политических заключенных и журналистов. В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не поддерживает идею обмена детей на военных.