Готовим, проверяем каждую фамилию, – Зеленский об обмене в формате "1000 на 1000"

Украина и Россия готовят масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000". Владимир Зеленский заявил, что Украина проверяет информацию "по каждой фамилии".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение главы государства вечером в среду, 21 мая.

Читайте также В СБУ начали подготовку к проведению масштабного обмена пленными

Украина и Россия готовят обмен пленными

Владимир Зеленский высказался о масштабном обмене пленными, который должен стать крупнейшим за время войны.

Мы готовим обмен. Фактически ежедневно – доклады. Мы должны освободить всех наших людей, безусловно. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Стараемся сделать максимум возможного. Очень стараемся,

– подчеркнул президент Украины.

Напомним, об обмене пленными в формате "1000 на 1000" украинская и российская делегации договорились во время переговоров в Стамбуле 16 мая.

Впоследствии министр обороны Рустем Умеров заявил, что был согласован пошаговый план реализации договоренности – с учетом безопасности, гуманитарных и логистических аспектов

Стоит отметить, что в рамках большого обмена между Украиной и Россией речь идет не только о военнопленных. Уже поступали сигналы о возможности включения в обмен политических заключенных и журналистов. В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не поддерживает идею обмена детей на военных.