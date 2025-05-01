В пятницу, 23 мая, состоялся первый этап обмена пленными между Украиной и Россией в рамках формата "1000 на 1000". Минобороны страны-агрессора показало своих солдат с советской символикой в руках.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. В Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских.

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Что об обмене говорят в России

Сейчас россияне, которые вернулись в результате первого этапа обмена, находятся на территории Беларуси. Их доставят в Россию "для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях".

После обмена россияне позировали с флагом СССР: смотрите видео

К слову, во время обмена также выехало 70 коллаборационистов. Российские паблики сообщают, что в Россию отправились люди, которые "давно желали этого". Они якобы "не видели своего будущего в Украине и идентифицируют себя как русские".

Напомним, недавно советник российского диктатора Антон Кобяков заявил, что так называемый "украинский кризис" является "внутренним процессом СССР", поскольку во время его распада была якобы нарушена юридическая процедура.

На это отреагировали в украинском МИД – представитель ведомства Георгий Тихий назвал распад СССР в 1991 году "одним из моментов наибольшей надежды в конце 20 века".