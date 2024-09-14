Первые мгновения после возвращения: трогательные кадры нового обмена пленными

Украина провела 57 обмен пленными с Россией. В сети уже показали первые мгновения возвращенных украинцев на Родине.

Украине удалось вернуться 103 своих граждан. Среди освобожденных – защитники 36 бригады морской пехоты, Нацгвардии, в частности 12-й бригады специального назначения "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен".

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Как выглядели первые мгновения возвращенных украинцев на Родину

Сегодня Украина снова получила повод для радости. В результате очередного обмена пленными на Родину вернулось 103 украинских защитника. Среди них 82 рядовых и сержантов, а также 21 офицер, которые воевали на разных фронтах – от Киевщины до Мариуполя и "Азовстали".

Первые мгновения защитников после обмена: смотрите видео

Среди освобожденных есть представители Нацпола, теробороны, ГСЧС, подразделений ВСУ, бойцы 36 бригады морской пехоты, Нацгвардии, пограничники, представители спецподразделения "Кракен".

Возвращенные из плена украинцы / Фото Владимира Зеленского

Также из неволи вернулись 23 воина бригады "Азов", который Россия удерживала в плену более 2 лет.

Украина вернула еще 23 "азовца": смотрите видео

Встреча с возвращенными "азовцами / Фото Елены Толкачевой

Большая часть этих людей содержалась в неволе с начала полномасштабного вторжения. Они нуждаются в серьезной реабилитации, ведь за время их пребывания в плену состояние здоровья значительно ухудшилось.

Побратимы обнимаются после возвращения домой: смотрите видео

Всего с начала полномасштабного вторжения домой вернулись уже 3672 украинцев.