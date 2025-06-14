Я дома, я свободен, – украинский военный эмоционально отреагировал на освобождение из плена

В субботу, 14 июня, состоялся четвертый за неделю обмен пленными военными. Среди тех, кто вернулся домой, есть воины, которые находились в неволе еще с 2022 года.

Украинские защитники не могут сдержать эмоций и радуются возвращению на родную землю. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Как один из военных отреагировал на освобождение из плена

В своих соцсетях омбудсман показал эмоциональную реакцию украинского воина на освобождение из плена.

Я дома, я свободен, я в Украине. У меня даже слов нет выразить свои ощущения. Главное, чтобы наша Украина жила,

– радостно говорит освобожденный военный.

Украинский воин эмоционально отреагировал на освобождение из плена: видео Дмитрия Лубинца

Отметим, что сегодня домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Значительная часть освобожденных защитников попала в плен во время обороны Мариуполя. Большинство из освобожденных являются офицерами. Также удалось освободить военных, которым еще не исполнилось 25 лет. Все они воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.