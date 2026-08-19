Видео показал омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Что говорят пленные о возвращении в Украину?
Только что военнопленные ступили на родную землю, им дали возможность связаться с родными и близкими. Они смогут полноценно вернуться к прежней жизни после прохождения комплексного медицинского обследования и реабилитации.
"Все хорошо, я уже в Украине",
– не сдерживая эмоций, говорит один из военных своему брату по телефону.
Первые эмоции военнопленных дома: смотрите видеоВ нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Лубинец уточнил, что среди освобожденных 99% составляют военнослужащие солдатского и сержантского состава. Возраст вернувшихся – от 26 до 59 лет.
Двое защитников накануне отпраздновали свой день рождения – им исполнилось 34 и 45 лет. Среди вернувшихся также есть раненые и тяжелобольные военные.
Домой удалось вернуть тех, кто участвовал в боях на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепропетровском и Сумском направлениях. По словам Лубинца, среди них также есть защитники Мариуполя. Это военнослужащие ВСУ, Военно-морских сил, ТрО, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.
После длительного пребывания в изоляции государство обеспечит освобожденным необходимую поддержку для возвращения к полноценной жизни в обществе.
"Мы помним о каждом и каждой, кто до сих пор остается в плену. Делаем все возможное, чтобы вернуть всех наших людей домой", – написал Владимир Зеленский.