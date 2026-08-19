"Как во сне, даже не верится, что я дома": первая реакция военных после возвращения из плена

19 августа Украина вернула домой 103 военнопленных. Освобожденные военные поделились своими эмоциями от возвращения на родную землю. Один из них признался: "Даже не верится, что я дома".

Видео показал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Что говорят пленные о возвращении в Украину?

Только что военнопленные ступили на родную землю, им дали возможность связаться с родными и близкими. Они смогут полноценно вернуться к прежней жизни после прохождения комплексного медицинского обследования и реабилитации.

"Все хорошо, я уже в Украине",

– не сдерживая эмоций, говорит один из военных своему брату по телефону.

Первые эмоции военнопленных дома: смотрите видео

Лубинец уточнил, что среди освобожденных 99% составляют военнослужащие солдатского и сержантского состава. Возраст вернувшихся – от 26 до 59 лет.

Двое защитников накануне отпраздновали свой день рождения – им исполнилось 34 и 45 лет. Среди вернувшихся также есть раненые и тяжелобольные военные.

Домой удалось вернуть тех, кто участвовал в боях на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепропетровском и Сумском направлениях. По словам Лубинца, среди них также есть защитники Мариуполя. Это военнослужащие ВСУ, Военно-морских сил, ТрО, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

После длительного пребывания в изоляции государство обеспечит освобожденным необходимую поддержку для возвращения к полноценной жизни в обществе.

"Мы помним о каждом и каждой, кто до сих пор остается в плену. Делаем все возможное, чтобы вернуть всех наших людей домой", – написал Владимир Зеленский.