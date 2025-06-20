Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Возвращение отца – лучший подарок
После полутора лет в плену украинский военный вернулся домой – именно на день рождения одного из своих сыновей. Ему в этот день исполнилось 27 лет.
Это самый большой подарок из всех, которые у него есть,
– отметила его сестра Александра.
Встречать защитника на родной земле семья приехала почти полным составом.
Эмоции после возвращения защитника домой: смотрите видео
По данным ГУР, самому молодому освобожденному из российского плена 20 июня защитнику – 43 года, а самому старому – 60. В Украину вернулись тяжелораненые и тяжелобольные защитники, принадлежащих к солдатскому и сержантскому составу.
Заметим, во время обмена пленными 19 июня один из военных вернулся в собственный день рождения. Ему исполнилось 45 лет.