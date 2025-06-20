Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Повернення батька – найкращий подарунок

Після півтора року в полоні український військовий повернувся додому – саме на день народження одного зі своїх синів. Йому цей день виповнилося 27 років.

Це найбільший подарунок з усіх, які в нього є,

– зазначила його сестра Олександра.

Зустрічати оборонця на рідній землі сім'я приїхала майже повним складом.

Емоції після повернення захисника додому: дивіться відео

За данними ГУР, наймолодшому звільненому з російського полону 20 червня захиснику – 43 роки, а найстарішому – 60. В Україну повернулися важкопоранені та тяжкохворі оборонці, що належать до солдатського та сержантського складу.

Зауважимо, під час обміну полоненими 19 червня один з військових повернувся у власний день народження. Йому виповнилося 45 років.