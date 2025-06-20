Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZN.

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Отца освободили из плена, а сын на фронте: освобожденный защитник позвонил сыну

Из-за волнения ему было трудно говорить. Но боец объяснил: сразу после обмена позвонил сыну.

У меня сын – военный, капитан. Воюет. Я три года за него молился! Господь смилостивился, дети мои, сыновья мои живы,

– сказал он.

В ролике слышны разговоры других людей – в этот день многие узнают радостную весть.

Освобожденный из плена боец звонит сыну-военному: смотрите видео

Реакцию обменянных показал и Дмитрий Лубинец.

Украинцы, которые вернулись из плена, на родной земле: смотрите видео

Кто-то крепко обнимает родных, кто-то делится радостью с побратимами, а кто-то долго курит и вспоминает все то зло, которое причинили россияне. Впереди у людей долгая реабилитация, но они дома. И это главное.