Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СВР.

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Обменяный защитник Украины ищет дочь

В СВР надеются, что выложенное ими видео поможет людям найти друг друга.

Состоялось возвращение наших защитников. Это Защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. Воины Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, Пограничной службы. На видео – воин "Адамыч", он был в плену 3 года и 2 месяца. После возвращения он ищет свою дочь, мысль о которой согревала его во время пребывания в российском плену,

– написали там.

Боец не знает, где находятся его 13-летняя дочь и его бывшая жена. В плен он попал под Попасной. Говорит: сделал то, что мог.

"Адамыч" говорит о дочери: смотрите видео

20 июня – ровно 3 года и 2 месяца, как он был в российском плену.