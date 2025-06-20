Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗР.

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Обміняний захисник України шукає доньку

В СЗР сподіваються, що викладене ними відео допоможе людям знайти одне одного.

Відбулося повернення наших оборонців. Це Захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби. На відео – воїн "Адамич", він був у полоні 3 роки і 2 місяці. Після повернення він шукає свою доньку, думка про яку зігрівала його під час перебування у російському полоні,

– написали там.

Боєць не знає, де перебувають його 13-річна донька та його колишня дружина. У полон він потрапив під Попасною. Каже: зробив те, що міг.

"Адамич" говорить про доньку: дивіться відео

20 червня – рівно 3 роки та 2 місяці, як він був у російському полоні.