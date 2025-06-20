Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який опублікував щемливі фото з обміну полоненими.

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Обмін полоненими

В пʼятницю, 20 червня, відбувся ще один етап обміну полоненими у категорії "важкопоранені та тяжкохворі".

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії.

Обмін полоненими 20 червня / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського