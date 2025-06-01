Даже это скопировали: в России начали "тепло встречать" освобожденных военнопленных

Последние обмены военнопленными показали, что российская сторона пытается копировать то, как встречают освобожденных украинцев. Ранее оккупантов дома никто не приветствовал.

Об этом в понедельник, 16 июня, рассказали в проекте "Хочу жить", передает 24 Канал. Там сравнили видео с обменов.

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Как встречают россиян после плена

Ранее на границе россиян "по-тихому" пересаживали из одного автобуса в другой и везли на фильтрацию. В прошлом году это начали снимать на камеру, позже "для картинки" присоединилась так называемая омбудсмен Татьяна Москалькова.

Теперь в России "созрели" до того, чтобы выдать освобожденным соотечественникам флаги, как это принято в Украине.

Однако если у украинцев на всех видео неподдельные эмоции радости от возвращения домой, как у пленных, так и у тех, кто их встречает, то у россиян это выглядит неуклюже и неискренне. Словно их заставляют это делать из-под палки,

– пишут в "Хочу жить".

Там обратили внимание на "наигранность" даже в простых коротких видео, где пленные по команде имитируют радость.

Сравнение встреч военнопленных: смотрите видео

Они не зря уже одеты в новую военную форму – дальше их ждет отправка в казарму, где с ними долгие недели будут разговаривать фсбшники,

– говорится в сообщении.

Некоторые из россиян не получат ни отпуска, ни реабилитации, не увидят родных, вместо этого их снова отправят на войну.

Напомним, во время последних репатриационных мероприятий Россия передала Украине тела своих военных, смешанные с телами украинских. По словам главы МВД Игоря Клименко, противник мог сделать это намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой экспертов.