"Сейчас уже будем его обнимать": сеть растрогал отец, который более 3 лет ждал сына из плена
- 5 февраля 2026 года состоялся первый обмен пленными между Украиной и Россией, во время которого вернули Ивана Романа.
- Отец Ивана Романа ждал сына более 3 лет из российского плена, трогая сеть своей радостью от возвращения сына домой.
Между Украиной и Россией 5 февраля состоялся первый в 2026 году обмен пленными. Сеть растрогал отец военнослужащего Ивана Романа, который с нетерпением ждал возвращения сына после более 3 лет плена у врага.
Об этом пишет "РБК-Украина" и "Новости.LIVE".
Что говорил отец Ивана Романа после возвращения сыну из плена?
Журналисты "РБК-Украина" взяли комментарий у отца Ивана Романа. Мужчина отметил, что ему сообщили по телефону, что его сына вернули из российского плена, а также он увидел его на видео.
Сейчас он уже едет сюда. С минуты на минуту, я надеюсь, что его обниму,
– сказал мужчина.
Позже журналисты публиковали видео, как отец военнослужащего сообщал родным и близким, что его сын Иван Роман уже в Украине после российской неволи.
"Сейчас автобус уже должен быть. Все сейчас уже будем его обнимать", – рассказал мужчина.
Сеть тронуло видео с отцом военнопленного, который приехал его встретить после обмена / Видео "РБК-Украина"
Журналисты "Новости.LIVE" также отметили, что отец Ивана Романа три года и три месяца ждал сына, который попал в российский плен в ноябре 2022 года под Угледаром. Все это время семья жила между надеждой и тишиной, получив лишь несколько писем от защитника из плена, переданных через волонтеров.
А когда появилось подтверждение, что сын есть в списках на обмен, отец не сдержал эмоций.
Боже, какой я счастливый. Сыночек, я благодарю всех, кто молился... Любимый Ваня дома,
– сказал мужчина.
Журналисты Суспильного добавили, что Иван Роман уроженец села Железный Мост Семеновской общины, что в Черниговской области. Военнослужащий служил в 72-й бригаде и попал в плен в Павловке в Донецкой области.
"Галя, смотри! Наш мальчик. Три года и три месяца ждали. Нет, завтра было бы три месяца. Три месяца уже не будет. И сегодня он дома. Какая радость", – рассказал отец Ивана, который ждал сына из российского плена.
Отец Ивана Романа рассказал больше о своем сыне / Видео Суспильного
В конце концов долгожданная встреча отца с сыном все же состоялась.
Отец встретился с сыном Иваном Романом / Видео "РБК-Украина"
Что известно о первом в 2026 году обмене между Украиной и Россией?
Украина и Россия 5 февраля провели первый в 2026 году обмен пленными. Домой вернулись 157 украинцев, включая 150 военных и 7 гражданских.
139 освобожденных украинцев находились в плену с 2022 года. Среди них были незаконно осужденные защитники и защитники Мариуполя.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что особенностью нового обмена является то, что удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев. Самому старшему освобожденному воину 63 года, а самому молодому – 23.