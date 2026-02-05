"Сейчас уже будем его обнимать": сеть растрогал отец, который более 3 лет ждал сына из плена

Между Украиной и Россией 5 февраля состоялся первый в 2026 году обмен пленными. Сеть растрогал отец военнослужащего Ивана Романа, который с нетерпением ждал возвращения сына после более 3 лет плена у врага.

Об этом пишет "РБК-Украина" и "Новости.LIVE".

Что говорил отец Ивана Романа после возвращения сыну из плена?

Журналисты "РБК-Украина" взяли комментарий у отца Ивана Романа. Мужчина отметил, что ему сообщили по телефону, что его сына вернули из российского плена, а также он увидел его на видео.

Сейчас он уже едет сюда. С минуты на минуту, я надеюсь, что его обниму,

– сказал мужчина.

Позже журналисты публиковали видео, как отец военнослужащего сообщал родным и близким, что его сын Иван Роман уже в Украине после российской неволи.

"Сейчас автобус уже должен быть. Все сейчас уже будем его обнимать", – рассказал мужчина.

Сеть тронуло видео с отцом военнопленного, который приехал его встретить после обмена / Видео "РБК-Украина"

Журналисты "Новости.LIVE" также отметили, что отец Ивана Романа три года и три месяца ждал сына, который попал в российский плен в ноябре 2022 года под Угледаром. Все это время семья жила между надеждой и тишиной, получив лишь несколько писем от защитника из плена, переданных через волонтеров.

А когда появилось подтверждение, что сын есть в списках на обмен, отец не сдержал эмоций.

Боже, какой я счастливый. Сыночек, я благодарю всех, кто молился... Любимый Ваня дома,

– сказал мужчина.

Журналисты Суспильного добавили, что Иван Роман уроженец села Железный Мост Семеновской общины, что в Черниговской области. Военнослужащий служил в 72-й бригаде и попал в плен в Павловке в Донецкой области.

"Галя, смотри! Наш мальчик. Три года и три месяца ждали. Нет, завтра было бы три месяца. Три месяца уже не будет. И сегодня он дома. Какая радость", – рассказал отец Ивана, который ждал сына из российского плена.

Отец Ивана Романа рассказал больше о своем сыне / Видео Суспильного

В конце концов долгожданная встреча отца с сыном все же состоялась.

Отец встретился с сыном Иваном Романом / Видео "РБК-Украина"

Что известно о первом в 2026 году обмене между Украиной и Россией?