Год великого обмена․ Что говорят защитники "Азовстали" и как украинцам напоминать о пленных

Год назад вечером 21 сентября мы восторженно наблюдали за обменом, во время которого в Украину вернулись 215 пленных, 188 из них – защитники Мариуполя. Тогда из вражеского плена вернули легендарных командиров защитников "Азовстали" и многих узнаваемых бойцов, еще больше привлекших внимание мира к проблеме военнопленных. Этот обмен был одним из самых больших, которые когда-либо проводила Украина.

Чтобы вернуть из плена более 200 украинских воинов, особенно азовцев, украинская сторона передала россиянам кума Путина Виктора Медведчука. Кроме того, в этот день из плена вызволили и командиров обороны "Азовстали" и еще 10 иностранцев.

О том, как происходил обмен, какими были его последствия, что сейчас вспоминают защитники, которых год назад обменяли и когда Украина вернет всех пленных – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Мы вернулись из плена, чтобы бороться за тех, кто до сих пор там: колонка Богдана "Тавра" Кротевича

200 бойцов в обмен на Медведчука и освобождение командиров

20 мая 2022 года с завода "Азовсталь" вышли последние защитники Мариуполя и командиры обороны – Денис Прокопенко "Редис", Святослав Паламар "Калина", Сергей Волынский "Волына", Денис Шлега и Олег Хоменко. С тех пор все они стали пленниками Кремля, а Украина вела подготовку к обмену.

Первый обмен состоялся в июне – тогда удалось обменять 144 тяжелораненых защитника. Однако на следующий обмен серьезно повлиял российский теракт в Еленовке, где россияне жестоко убили более 50 азовцев.

Следующий обмен состоялся через 2 месяца после того. 21 сентября 2022 года в Украину возвращались защитники "Азовстали".

Операция была сложной и масштабной. Она проходила на территории Украины, Турции и Польши. К ней были привлечены не только украинские спецслужбы и соответствующие органы, но и власти Турции и Саудовской Аравии.

В результате удалось провести масштабный обмен, в результате которого освободили 215 человек.

200 украинских защитников обменяли на предателя Виктора Медведчука.

5 командиров обороны Мариуполя – на 55 российских пленных, которые, по словам властей, "не представляли для нас никакого интереса".

10 иностранцев, воевавших за Украину.

Так что суммарно Украина передала России 56 человек, а вернула 215 человек.

Никто не скрывал радости и удивления: как происходил обмен

21 сентября – день, когда вся страна поздно вечером не верила тому, что видела. В СМИ начали появляться первые фото освобожденных из плена: беременной Марьяны Мамоновой, Дмитрия "Ореста" Козацкого, Богдана "Тавра" Кротевича, Давида "Химика" Касаткина, Екатерины "Пташки" Полищук, Михаила Дианова и других. Стало очевидным – произошел обмен. Однако официальных сообщений от власти поначалу не было.

Первые фото украинских воинов после возвращения / Фото из соцсетей

Но уже за полночь 22 сентября в эфире телемарафона украинцы увидели освобожденных командиров "Азовстали", прибывших на тот момент в Турцию. С ними был руководитель ГУР МО Кирилл Буданов и покойный экс-глава МВД Денис Монастырский, а Владимир Зеленский общался отдаленно.

Слава Украине, господин президент! У нас все хорошо, состояние здоровья удовлетворительное. Спасибо вам и всей команде за все, что вы сделали,

– сказал Прокопенко.

Командир морпехов Сергей Волынский "Волына" добавил, что их переполняют эмоции.



Командиры "Азовстали" в Турции / Фото Офиса Президента

Позднее президент обратился к украинцам, в котором рассказал немного больше деталей об обмене. Так, 200 украинских воинов, среди которых 188 защитников "Азовстали", вернулись в Украину через государственную границу на Черниговщине. Россиянам за украинцев отдали Медведчука. Другая часть обмена происходила при содействии Саудовской Аравии – Россия отпустила 10 иностранцев, из которых 5 – граждане Великобритании.

Уникальные кадры возвращения украинских военных из плена: смотрите видео

Командиры отправились в Турцию, где, по озвученной тогда информации, они должны были находиться до завершения войны в Украине. В обмен на боевых командиров Украина передала россиянам 55 окупантов и боевиков.

Вечер был полон радостью, в то же время Ассоциация семей защитников "Азовстали" и освобожденные защитники отмечали, что это еще далеко не конец, ведь большинство воинов, защищавших Мариуполь, остаются в плену.

Реабилитация, возвращение в строй или еще 10 месяцев "плена": как сложилась судьба бойцов, которых обменяли

Всех вернувшихся из российского плена ждали обследования и реабилитация. Кого-то лечение. В течение года многие из вернувшихся тогда бойцов снова стали в строй и продолжают защищать Украину. Кто еще не восстановился до конца – делает все для поддержки побратимов и не устает напоминать о тех, кто до сих пор остается в плену.



Слова Богдана "Тавра" Кротевича о борьбе за пленных / Скриншот из инстаграм-сторис защитника 22 сентября 2022 года

Денис "Редис" Прокопенко, Сергей Волынский "Волына", Святослав "Калина" Паламар, Олег Хоменко и Денис Шлега находились под протекцией Реджепа Эрдогана в Турции. Родные сначала могли посещать их, однако как близкие командиров, так и они сами позже упоминали, что пребывание в Турции выглядело как продолжение плена.

Ми паралітики з блискучими очима,

Душею сильні, волею слабкі,

За спинами у нас ростуть орлині крила,

Але кайданками ми були прикуті до турецької землі,

– такими строками Леси Украинки "Калина" описывала пребывание в Турции.

8 июля 2023 года во время визита в Турцию Владимир Зеленский сообщил, что все командиры "Азовстали" возвращаются домой. Поэтому командующие обороной Мариуполя вместе с президентом вернулись в Украину.

Командиры "Азовстали" вернулись из Турции вместе с Зеленским: смотрите видео

В тот же вечер на пресс-конференции во Львове командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что возвращается в строй, приступает к исполнению своих обязанностей.

От избытка чувств не могли спать: что вспоминают защитники о дне обмена

Как отмечает сейчас Богдан "Тавр" Кротевич в колонке для 24 Канала, год назад военнопленные не выбирали, кого из них обменяют.

Ровно год назад часть из нас обменяли из российского плена. К сожалению, мы не выбирали кого менять. Когда ты находишься в плену, у тебя вообще нет никаких прав. Ты не можешь решать свою судьбу, а только надеешься на помощь тех, кто на свободе. Украинский народ, наши семьи спасли нас и вернули нам наше право выбирать. Мы выбрали борьбу,

– подчеркнул "Тавр".

Командир Донецкого отряда пограничников полковник Валерий Падитель в комментарии 24 Канала вспомнил, что день возвращения был самым знаковым в его жизни, было немало приятных эмоций, слов и поддержки – его и других пограничников встретил руководитель ГПСУ. Теперь же полковник ожидает, что такой же день будет и в жизни всех подчиненных из Донецкого гарнизона, которые до сих пор находятся в плену. Падитель ждет того дня, когда сможет их встретить.



Вернувшиеся из плена бойцы ГПСУ 21 сентября 2022 года / Фото ГПСУ

Я не видел ни одного человека, который бы что-то сказал, такое, чтобы я не понимал тех слов. Каждый, кого видел, даже чужие мне люди, с которыми у меня была одна встреча за жизнь, говорили мне: "Мы молились за тебя, мы за тебя держали кулаки, мы верили, что ты вернешься". И это очень большая сила, я думаю, у каждого украинца, у которого есть сила мысли, сила воли и веры, которая держит тебя там. И сейчас я стараюсь так же поступать для своих ребят. Каждый день молюсь, чтобы они вернулись,

– отмечает Падитель.

Валерий Падитель в этом году стал главой одной из бригад "Гвардии наступления", а именно "Стальной границы". В октябре прошлого года он получил звание Героя Украины.

Командир роты разведчиков Юлия Горошанская, которая также 21 сентября вернулась домой, в комментарии 24 Каналу вспомнила, что эмоции в день обмена были самыми яркими в жизни, и ей постоянно хотелось плакать от счастья.

Следующие дни была повышена возбудимость, чувствительность, ощущение нереальности происходящего. От избытка чувств почти никто не мог спать,

– вспоминает Юлия.

Следующий год защитница посвятила физическому и ментальному восстановлению, общению с семьей и возможности побыть наедине с собой. Сейчас Юлия не уверена, что восстановилась полностью, однако убеждена, что готова действовать дальше.

"Сказать, что адаптация прошла успешно, не могу. Но именно к годовщине освобождения чувствую, что более или менее готова к продолжению продуктивной деятельности и ощущаю себя частью общества", – отмечает Юлия Горошинская.

Почти 500 дней: большинство защитников "Азовстали" до сих пор в плену

К сожалению, большинство защитников Мариуполя по-прежнему остаются в российском плену. Скоро будет уже 500 дней, когда они сложили оружие и выполнили приказ и вышли из "Азовстали".

Пресс-офицер полка "Азов" и соучредитель Ассоциации семей защитников "Азовстали" Марианна Хомерики в комментарии 24 Каналу отметила, что более 1 500 защитников Мариуполя до сих пор в руках врага, среди них – почти 700 азовцев. Периодически информацию о них руководство бригады и Ассоциация получали, когда из плена возвращались некоторые защитники обороны Мариуполя.

Марианна Хомерики Представитель Ассоциации семей защитников "Азовстали" О части бойцов родные имели возможность узнать только со слов тех, кто возвращается из плена, если они видели там тех или иных лиц. Однако, поскольку последний раз защитников "Азовстали" обменивали 6 мая, то с тех пор и до сегодня ни одной новой информации о пленных защитниках нет. Единственное, что видели в последнее время – это фото и видео из судилищ, которые оккупанты устраивают над нашими военными. На этих кадрах видны их тотальное истощение, похудение и следы физического воздействия.

Напоминать о сотнях украинцев, которые до сих пор, почти полтора года, находятся в плену, нужно каждый день. И не только родным пленных защитников, но и нам, гражданским украинцам.

Как рассказала Марианна, сейчас Ассоциация семей защитников "Азовстали" работает над организацией новых мероприятий по напоминанию Украины и миру, что защитники Мариуполя уже 500 дней находятся в плену. Для этого Ассоциация обратилась к находящимся за рубежом украинцам. В промежутке с 20 по 30 сентября пройдут митинги в по меньшей мере 11 городах мира.

Мы просим неравнодушных делать самое простое и одновременно самое важное, что можно сделать – напоминать о пленных, распространяя информацию и организуя манифесты по миру. Делайте репосты, переводите информацию о пытках на военнопленных на разных языках, обращайтесь на митингах в ООН и МККК, и самое главное – поддерживайте армию. Чем сильнее будет наша армия – тем больше пленных врага у нас будет и быстрее пойдут переговорные процессы в отношении наших ребят. Голос имеет силу только тогда, когда он максимально громкий,

– подчеркнула Хомерики.

Командир роты разведчиков Юлия Горошанская отмечает, что, находясь в руках окупантов, никто не знал, говорят ли о защитниках "Азовстали" или забыли. В то же время россияне морально давили и пытались убедить наших защитников и защитниц, что в Украине они никому не нужны. Однако после возвращения, как говорит Юлия, была ощутима колоссальная поддержка со стороны украинцев.

"Я не думала, что будет такая поддержка. Чужие люди плакали, обнимали нас, привозили вещи, вкусности. Это было очень трогательно", – вспоминает Горошанская.

Поэтому защитница отмечает, что люди должны помнить погибших и тех, кому посчастливилось выжить физически, однако морально у них забрали жизнь – значительную часть своего физического и ментального здоровья пленные теряют, находясь в руках врага.

Надо бороться за каждого, потому что освобождают только тех, о ком больше всех напоминают. Каждый должен быть освобожденным из плена, неважно есть у него родные, которые будут добиваться его освобождения, или нет. Весь народ должен стать на их защиту, как они встали на защиту народа. Потому что каждую минуту, когда мы пьем кофе, общаемся с родными, смотрим фильм, их бьют и унижают. Чем скорее всех вернут, тем больше шансов на то, что они вернутся в состоянии, в котором еще можно пройти реабилитацию. Я считаю, что это долг общества помочь пленным вернуться на родную землю и интегрироваться в обычную жизнь,

– подчеркивает защитница.

Отдельно Юлия Горошанская обращает внимание на тему женщин в плену, которая, по ее словам, не проговорена не только в Украине, но и в мире. Мир не может осознать беспрецедентное обращение с украинскими женщинами.

"Это ужасающее Средневековье, которое, не имея никаких оснований для этого, отнимает у женщин здоровье, лишает их детей материнской заботы, что можно рассматривать как умышленный геноцид украинской нации", – подчеркивает Горошанская.

Богдан "Тавр" Кротевич в колонке для 24 Канала также напомнил, что бойцы бригады "Азов" уже больше года находятся в плену. Они держатся, верят и ждут каждый день. Ждут, когда вернутся в Украину.

Они сделали сверхвозможное ради Украины и каждого украинца. Можем ли мы позволить себе забыть о них? Будет ли у вас ответ на вопрос: "Что я сделал ради них?"

Богдан добавляет, что как бы трудно ни было, военные помнят, что их побратимы держатся только благодаря тому, что знают – они их не покинут, а украинский народ будет за них бороться.

Говорить, но чтобы не навредить: как общество должно бороться за пленных

Руководитель бригады "Стальная граница" Валерий Падитель, который во время обороны Мариуполя возглавлял Донецкий отряд пограничников, отмечает, что процесс обмена пленных чрезвычайно сложен и нужно вести себя максимально осторожно с тем, что его касается. В то же время мы не можем забывать, что есть и те, кто уже полтора года в плену.

Я знаю, что никто из этих людей, кто там, не забыт, о каждом знают. Знают, как он туда попал, знают, что он нужен здесь, в Украине – как военнослужащий, как отец, как сын. О них помнят. Сам процесс очень тонкий, его не нужно освещать где-то выше, потому что это может только навредить тем людям, которые там. Но с другой стороны, надо и напоминать о том, что уже полтора года ребята там,

– подчеркивает полковник.

Валерий Падитель подчеркнул, что нам приходится сталкиваться со страной-террористом, которая не держит свое слово и которой нельзя верить. Когда шли переговоры по прекращению боев на "Азовстале", российская сторона обещала обмен пленными, а защитникам Мариуполя – соблюдение Женевских конвенций, чего и в помине не было. Поэтому возвращение наших людей из плена – очень сложное дело.

Как Украина возвращает пленных и почему важен обменный фонд россиян

С начала полномасштабной войны Украина уже провела 48 обменов пленными и вернула почти 2 600 воинов. В комментарии 24 Каналу представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что одной из самых масштабных операций стал именно обмен 21 сентября 2022 года, который и позволил реализовывать следующие операции по возвращению наших защитников и защитниц.

Представитель Главного управления разведки отметил, что Украине приходится иметь дело с террористами, поэтому возвращение пленных, а особенно защитников "Азовстали", чрезвычайно сложно. Украине удалось вернуть каждого 5-го защитника "Азовстали", однако еще предстоит многое для возвращения всех – большинство еще в руках россиян.

Юсов отметил, что каждый обмен для Украины опыт, который учитывают при планировании последующих обменов.

Андрей Юсов

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Каждый обмен – это отдельная операция и опыт. И в контексте сбора информации, и в контексте переговорного процесса. Каждый раз этот опыт учитывается, чтобы обмены были более результативными. Это постоянная работа переговорной группы, всех звеньев Координационного штаба по обращению с военнопленными. Каждый такой опыт полезен и помогает в дальнейшей работе.

Непосредственно на обмены влияет и обменный фонд государства, у которого есть 2 основных пути пополнения. Первый – действия Сил обороны, которые при наступательных действиях берут в плен немалое количество россиян. Андрей Юсов отметил, что ежедневно несколько десятков окупантов попадают в плен.

Кроме того, еще одним путем пополнения фонда является платформа "Хочу жить". Во время спецопераций ГУР МО "Синица", в ходе которой Украина выманила российского пилота, который перешел на сторону Украины и забрал с собой российский вертолет, на горячую линию поступало от 70 до 100 обращений. Однако после медийной огласки ежедневно количество обращений от оккупантов достигает до 170. Следует понимать, что чем больше обменный фонд, тем сильнее позиции в переговорах по обмену.

"Всех на всех" – идея или план обмена, который уже воплощают

Сколько бы обменов ни происходило, мы должны не только радоваться за вернувшихся, но и помнить, что еще немало украинцев до сих пор в руках россиян. Обмен, после которого можно было бы забыть обо всем и радоваться – "всех на всех".

Это чрезвычайно сложный процесс, предполагающий длительную подготовку. Более того, для этого должно быть немало предпосылок. К примеру, Украине нужна сильная позиция, а ее гарантом является обменный фонд. Чем больше фонд, тем больше шансов на проведение больших обменов. Также есть немало других составляющих.

Недавно руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина готова преодолеть все трудности, которые могут возникнуть в вопросе обмена "всех на всех". В то же время Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу объяснил, что Украина уже работает над подобным обменом. Однако с учетом сложности этого процесса параллельно продолжается работа над меньшими обменами.

Андрей Юсов Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Это абсолютно конкретная вещь (обмен "всех на всех" – 24 Канал). Это задача, для выполнения которой ведется соответствующая работа. Параллельно есть понимание, что это очень сложный проект. Вместе с подготовкой "всех на всех" готовятся меньшие кейсы.

Обратите внимание! Все защитники и защитницы должны вернуться из плена и наше государство делает для этого все возможное. Однако и мы не можем просто сидеть сложа руки и ждать новостей, а должны делать все для того, чтобы те хорошие новости приблизить.

Не забывайте о тех, кто в плену, и напоминайте о них другим. Помогайте тем, кто возвращается. Это наша с вами обязанность делать все для спасения тех, кто был готов отдать за нас жизнь.