Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео, на которых Антон общается с родными, передает 24 Канал.

Смотрите также Кто вернулся из российского плена: фамилии, опубликованы местными властями и родными

Пробыл в плену более 3 лет

Сначала Антон позвонил девушке. Во время разговора он попросил любимую не плакать, потому что из-за этого слезы льются и у него.

Мужчина стесняется, потому что его снимает большое количество людей. Люди вокруг успокаивают парня, мол, это "слезы счастья" и "мужчинам тоже надо иногда поплакать".

Защитник рассказывает девушке, что получил ее письмо, который придал ему сил и веры.

Он пообещал, что больше никогда не покинет любимую, которая ждала его 37 месяцев. Поступок девушки воин назвал "подвигом".

Разговор защитника с девушкой: смотрите видео

А еще Антон позвонил маме. Он уже очень ждет встречи с родными, а также мамину шарлотку, тертый пирог и свою любимую домашнюю консервацию.

Первые слова к маме: смотрите видео

Напомним, что из плена 23 мая вернули отца девушки, которая чудом выжила после ракетного удара по Запорожью.