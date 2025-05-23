Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео, на яких Антон спілкується з рідними, передає 24 Канал.

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Пробув у полоні понад 3 роки

Спершу Антон зателефонував дівчині. Під час розмови він попросив кохану не плакати, бо через це сльози ллються й у нього.

Чоловік соромиться, бо його знімає велика кількість людей. Люди навколо заспокоюють хлопця, мовляв, це "сльози щастя" і "чоловікам теж треба інколи поплакати".

Захисник розповідає дівчині, що отримав її листа, який надав йому сил та віри.

Він пообіцяв, що більше ніколи не покине кохану, яка чекала його 37 місяців. Вчинок дівчини воїн назвав "подвигом".

Розмова захисника з дівчиною: дивіться відео

А ще Антон зателефонував мамі. Він вже дуже чекає зустрічі з рідними, а також мамину шарлотку, тертий пиріг та свою улюблену домашню консервацію.

Перші слова до мами: дивіться відео

Нагадаємо, що з полону 23 травня повернули батька дівчини, яка дивом вижила після ракетного удару по Запоріжжю.