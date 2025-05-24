Россия забрала коллаборационистов во время обмена: известны фамилии по меньшей мере 30 из 70

23 мая во время обмена пленными в Украину вернулось 120 гражданских лиц, которые содержались в неволе оккупантов. Тем временем в Россию выехало 70 коллаборационистов.

Среди тех, кого передали России, были соратник Медведчука Александр Тарнашинский и бывший работник СБУ Виталий Васильев, передает 24 Канал.

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Кого из предателей Украины отправили в Россию

Подавляющая часть, переданных стране-агрессору коллаборационистов, были осуждены по статье по государственной измене и распространение информации о размещении подразделений ВСУ. Некоторые из них ждали обмена – год, а кто-то – несколько месяцев.

Дмитрий Куприянов из Винницкой области за деньги выполнял заказ российских спецслужб. Предоставлял координаты объектов критической и гражданской инфраструктуры в городе Винница, в частности воинских частей. Ждал обмена месяц.

Иван Мартыщук из Ивано-Франковской области распространял сообщения в Facebook, в которых оправдывал российскую агрессию и глорифицировал оккупантов. Ждал обмена более 9 месяцев.

Максим Боковенко из Днепропетровской области, будучи бывшим сотрудником правоохранительных органов Украины, помогал России в проведении подрывной деятельности против Украины. Ждал обмена более 11 месяцев.

Андрей Казьмин с Днепропетровщины в период времени с 15 апреля по 23 мая 2023 года, будучи военнослужащим ВСУ, с помощью приложения "Телеграмм" в собственном мобильном телефоне распространял информацию лицу, которая имеет двойное гражданство Украины и России, в антиукраинских телеграмм-каналах о перемещении по территории Украины оружия, вооружения и боеприпасов, а также о перемещении и расположении подразделений ВСУ на 239-м общевойсковом полигоне ОК "Восток" ВСУ, где проходил военную службу. Ждал обмен более 11 месяцев.

Геннадий Параскевич из Запорожской области передавал оккупантам информацию о количестве военнослужащих ВСУ в больницах города Запорожье, имея доступ к служебным кабинетам, потому что работал врачом-методистом в воинской части. Ждал обмен более 11 месяцев.

Александр Оскома с Днепровщины в период времени с марта 2022 года по январь 2023 года передавал оккупантам информацию о последствиях ракетных ударов по городу Днепр, о местах дислокации и передвижения подразделений и военной техники ВСУ, о местах нахождения объектов критической инфраструктуры. Ждал обмена более года.

Александр Скобляк из Донецкой области с 2016 года по 2021 год служил в рядах "ДНР". Ожидал обмена более 11 месяцев.

Виктор Кириллов с Херсонщины согласился на предложение оккупантов занять должность в незаконном правоохранительном органе, так называемом "главное управление министерства внутренних дел Херсонской области". Ожидал обмен более 11 месяцев.

Оксана Новикова из Донецкой области помогала незаконным вооруженным формированиям, созданным на временно оккупированной территории, и вооруженным формированием государства-агрессора, в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины. Ждала обмена более 7 месяцев.

Ольга Грюкова из Донецка умышленно причинила вред обороноспособности и государственной безопасности Украины, предоставляя Генштабу России помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Ждала обмен более 10 месяцев.

Распространяли информацию о движении, расположения и перемещения подразделений ВСУ:

Венжега Виктория Владимировна – Харьковщина;

Юрчонок Ольга Петровна – Донецкая область;

Шалобанова Мария Викторина – Донецкая область;

Василенко Наталья Николаевна – Донецкая область;

Мандрыкин Руслан Витальевич – Днепропетровщина;

Липовый Вадим Викторович – Днепропетровщина;

Карпук Сергей Леонидович – Днепропетровщина;

Петриков Роман Анатольевич – Днепропетровщина;

Чернышов Сергей Витальевич – Днепропетровщина;

Могутнов Сергей Викторович – Днепропетровщина;

Гапонова Елена Владимировна – Донецкая область;

Парасич Михаил Васильевич – Днепропетровщина;

Мирошник Сергей Леонидович – Днепропетровщина;

Корниенко Даниил Георгиевич – Днепропетровщина;



Оправдывали российскую агрессию и возвеличивали оккупантов: