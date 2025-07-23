Буданов сказал, сколько украинских пленных обменяли по стамбульским договоренностям

В среду, 23 июля, в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Украиной и Россией – по результатам договоренностей реализован девятый этап обмена пленными. На этот раз домой вернулись тяжелораненые и тяжелобольные военные.

Глава Главного управления разведки МОУ назвал общее количество освобожденных в рамках всех этапов последних стамбульских договоренностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Буданова.

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Сколько военных освободили из плена?

Во время обмена 23 июля в Украину вернулась еще одна группа защитников из Донецкой, Сумской и Харьковской областей. Среди освобожденных – военные, попавшие в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Всего по результатам последних договоренностей в Стамбуле освобождено уже более 1000 украинцев.

Работа по освобождению остальных наших героев продолжается. Освобожденные сегодня защитники пройдут комплексное медицинское обследование, получат необходимое лечение и реабилитацию,

– отметил руководитель ГУР.

Обмен пленными 23 июля 2025 года: смотрите видео

Напомним, по данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, домой вернули воинов ВСУ, в частности ТрО, морской пехоты, мотопехотных и механизированных бригад, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Самому старшему освобожденному – 66 лет, а самому молодому – 27.