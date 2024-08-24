"Много есть о чем с тобой поговорить, мам": освобожденные из плена впервые звонят домой

Украина вернула домой 115 защитников. Большинство из них находились в неволе еще с первых месяцев полномасштабного вторжения и впервые за это время услышали голос родных.

Домой вернулись мужчины, сыновья и братья. Для их близких возвращение этих защитников из плена – долгожданное, но вместе с тем неожиданное счастье.

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Освобожденные воины впервые звонят домой: щемящие кадры

Один из освобожденных сказал, что уже набрал жене и сообщил, что вернулся домой. Любимая мужчины и все его родные в шоковом состоянии. Он признался, что ему еще не верится, что это случилось.

Еще один воин позвонил своей маме и со слезами на глазах сказал, что его обменяли и что он "жив и здоров".

Можно услышать слышать, что женщина начала плакать, когда узнала голос сына. Он выразил надежду, что они скоро встретятся и что дома все в порядке, поскольку с момента их встречи прошло более 2 лет.

"Много есть о чем с тобой поговорить, мам" – сказал он и попросил ее не плакать.

Другой пленный также спросил у мамы, дома ли его отец. Даже после возвращения из плена наши воины больше всего переживают за родных.

Напомним, что все 115 освобожденных из плена – срочники. Среди них есть военные моряки, пограничники, защитники Мариуполя, нацгвардейцы из гарнизона охраны ЧАЭС, бойцы за пропускной пункт "Чонгар", аэродром "Гостомель" и вообще за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области.

Кроме этого, удалось освободить 9 незаконно осужденных военных.

