Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

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Военные поздравили киевлян с днем города

Украинские защитники, которые вернулись из российского плена 25 мая, записали видеообращение, в котором лаконично поздравили киевлян с праздником.

Мы вернулись и мы не дадим, чтобы в Киев зашли наши враги, о**ы. Мы не допустим этого,

– отметили воины.

Поздравление освобожденных военных с Днем Киева: смотрите видео

Заметим, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец показал видео, на котором один из защитников, которого удерживал враг, после возвращения на родину спел песню "Ніч яка місячна".

"После плена – песня. После молчания – украинское слово", – написал Уполномоченный по правам человека.

Кроме этого, в сети показали кадры, как освобожденные из плена воины впервые за 3 года пробуют шоколад.