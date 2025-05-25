Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое распространил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Как защитник спел "Ніч яка місячна" после возвращения из плена

Дмитрий Лубинец выложил видео после третьего дня обмена в формате "1000 на 1000", где освобожденный защитник спел украинскую песню "Ніч яка місячна".

Его исполнение действительно касается струн души, ведь впервые после долгого времени в российской неволе военный может спеть щемящую, нежную и такую родную песню.

Украинский военнопленный спел "Ніч яка місячна" / Видео с телеграм-канала Дмитрия Лубинца

После плена – песня. После молчания – украинское слово,

– написал украинский омбудсмен.

В автобусе, где и спел песню защитник, другие возвращенные Герои также присоединились и спели родную украинскую песню.

К слову, в третьем этапе масштабного обмена пленными нашему государству удалось вернуть 303 наших защитников. Это представители ВСУ, в частности Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

К сожалению, за 3 дня обмена не удалось вернуть бойцов "Азова". Представитель ГУР МО Андрей Юсов объяснил, что обмен "1000 на 1000" прошел в формате, когда Россия самостоятельно выбирала, кого отдать на обмен из пленных украинцев. В то же время Мариупольский гарнизон остается одним из приоритетных направлений по возвращению.