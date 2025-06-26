Подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов удерживалось в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя, передает 24 Канал.
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Пленных доставили на скорых
Как сообщают СМИ, часть освобожденных из вражеского плена доставили на "скорых".
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В Координационном штабе рассказали, что освобожденные из плена военнослужащие пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.
К слову, самому молодому защитнику, которого удалось вернуть – 24 года. Он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года, в возрасте 21-го года. Самому старшему защитнику – 62 года.