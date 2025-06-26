Переважна більшість звільнених сьогодні воїнів утримувалася в неволі більше трьох років. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя, передає 24 Канал.

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Полонених доправили на швидких

Як повідомляють ЗМІ, частину звільнених з ворожого полону доставили на "швидких".

Полонених доставили на "швидких": дивіться відео

Українські захисники повертаються додому: дивіться відео

У Координаційному штабі розповіли, що звільнені з полону військовослужбовці пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

До слова, наймолодшому захиснику, якого вдалося повернути – 24 роки. Він потрапив у полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року. Найстаршому оборонцю – 62 роки.