Украинских защитников из плена встретили родные, среди них и 6-летний мальчик, который не видел папу почти 3 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Защитник не видел сына почти 3 года

Мужчину, по имени Ростислав, вернули из российского плена. Возле автобуса его ждала жена и 6-летний сын. Он рассказал, что у мальчика всего несколько дней назад был день рождения.

Украинский военный не видел сына пол его жизни – почти 3 года.

Щемящая встреча защитника с сыном: смотрите видео

За время пока он находился в плену у мальчика появилась морская свинка и рыбки, поэтому на вопрос, чем они будут с папой заниматься после его возвращения, мальчик сказал, что покажет ему животных.

Украина 30 декабря провела один из крупнейших обменов пленными. Удалось вернуть даже 11 бойцов "Азова". Освобожденные военные проведут зимние праздники с семьями, впереди у них долгий период реабилитации.