В среду, 31 января, стало известно о возвращении домой более 200 наших защитников. Среди них – немало защитников Мариуполя, рядовые солдаты, сержанты и офицеры, а также капитан. Кадры, где он звонит своему сыну, разлетелись по сети.

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Возвращение из плена и звонок сыну

В тексте, который сопровождает видеоряд, указано: сын бойца – комбатант. То есть он также защищает Украину от российской агрессии. Отец, обращаясь к нему, отмечает, что скоро вернется в строй.

Сын, сын... Я с вами, ребята, я мечтал об этом. Я все отработаю,

– говорит капитан Вооруженных Сил.

К сожалению, неизвестно, как именно зовут военного. В то же время пользователи TikTok благодарила защитника, писали немало приятного и не сдерживали восторга кадрами, где он разговаривает с сыном.

Капитан, которого освободили из плена, позвонил к сыну: видео с TikTok Defender Media

В комментариях под роликом можно прочитать такое от обычных людей:

"Он еще и говорит что отработает, будто виноватым себя чувствует за плен. Спасибо таким мужчинам за защиту нашего государства";

"Господин, Вы не капитан, Вы – Генерал. Низкий поклон Вам";

"Мне кажется, человек вернулся из плена с тем запалом, который был у всех в феврале, марте и апреле (2022 года – 24 Канал). Тогда мы чувствовали, что являемся единой нацией";

"Нам тебе никогда не отработать, мужчина! Поэтому просто спасибо";

"На этих плечах держится мир";

"Я отработаю, ребята... Это мы должны вам отрабатывать до конца жизни".

Обратите внимание! По состоянию на утро 1 февраля 2024 года этот ролик имеет в TikTok 1,5 миллиона просмотров на аккаунте Defender Media. Под ним поставили лайк более 200 тысяч пользователей.

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