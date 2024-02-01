У середу, 31 січня, стало відомо про повернення додому понад 200 наших захисників. Серед них – чимало оборонців Маріуполя, рядові солдати, сержанти та офіцери, а також капітан. Кадри, де він дзвонить до свого сина, розлетілись мережею.

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Повернення з полону і дзвінок сину

У тексті, який супроводжує відеоряд, вказано: син бійця – комбатант. Тобто він також захищає Україну від російської агресії. Батько, звертаючись до нього, наголошує, що скоро повернеться у стрій.

Сину, сину… Я з вами, хлопці, я мріяв про це. Я все відпрацюю,

– каже капітан Збройних Сил.

На жаль, невідомо, як саме звати військового. Водночас користувачі TikTok дякували захисникові, писали чимало приємного та не стримувати захвату кадрами, де він розмовляє зі сином.

Капітан, якого звільнили з полону, подзвонив до сина: відео з TikTok Defender Media

У коментарях під роликом можна прочитати таке від звичайних людей:

"Він ще й каже що відпрацює, ніби винним себе відчуває за полон. Дякую таким чоловікам за захист нашої держави";

"Пане, Ви не капітан, Ви – Генерал. Низький уклін Вам";

"Мені здається, людина повернулася з полону з тим запалом, який був у всіх у лютому, березні та квітні (2022 року – 24 Канал). Тоді ми відчували, що є єдиною нацією";

"Нам тобі ніколи не відпрацювати, чоловіче! Тому просто дякую";

"На цих плечах тримається світ";

"Я відпрацюю, хлопці… Це ми винні вам відпрацювання до кінця життя".

Зверніть увагу! Станом на ранок 1 лютого 2024 року цей ролик має в TikTok 1,5 мільйона переглядів на акаунті Defender Media. Його вподобали понад 200 тисяч користувачів.

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