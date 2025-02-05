В слезах звонят родным: кадры возвращения украинских защитников из плена

5 февраля в Украину вернулись 150 пленных защитников. Они и их родные не сдерживали эмоций, ведь наконец каждый из них вернулся домой после российского порабощения. В сети публикуют щемящие кадры встречи украинских военных.

Об этом сообщает 24 Канал. Возвращение украинцев домой стало возможным благодаря работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, украинских переговорщиков и поддержке международных партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов.

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Очередное возвращение украинцев домой

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что защитники снова почувствовали силу родной земли под ногами, тепло объятий родных и бесконечную поддержку со стороны всех, кто ждал их дома. Далее каждый освобожденный украинец пройдет медицинский осмотр, получит необходимую помощь по восстановлению документов и карточек. Также освобожденные из российского плена обязательно пройдут реабилитацию.

Среди тех, кого сегодня удалось вернуть есть воины Военно-Морских сил, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский.

Украина вернула домой 150 пленных бойцов / Фото Омбудсмена по правам человека

Сколько боли, слез и терпения за их плечами. Но самое главное – они вернулись. Живые. Сильные. Несокрушимые,

– написали в Государственной пограничной службе.

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В 2025 году обмены пленными между Украиной и Россией должны быть систематическими, страны уже имеют соответствующие договоренности. Как рассказывал Дмитрий Лубинец, определены также приоритеты, кого будут возвращать первыми.