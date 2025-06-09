Как отметил Владимир Зеленский, обмен пленными продлится несколько дней. Точные даты еще не известны.

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Фото с обмена пленными 9 июня

Именно президент сообщил о том, что первый этап обмена состоялся. Сейчас возвращают раненых и тяжелораненых, а также людей, младше 25 лет.

Обмен пленными 9 июня / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского

Еще на странице гаранта появилось видео реакции бывших пленных. Они улыбаются, звонят родным, кричат "Слава Украине!"

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Эксклюзивные кадры СБУ с обмена

Напомним, 9 июня освободили представителей Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Игорь Клименко отметил, что многие люди были в плену с 2022 года.

Лица освобожденных / Фото со страницы главы МВД

В Госпогранслужбе тоже показали радостные моменты.

Фото с обмена пленными/ ГПСУ

Защитники поделились: до последнего не верили, что обмен состоится. Они боялись, что что-то пойдет не так.



Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец назвал возвращение защитников домой абсолютным счастьем.

Слезы счастья – самые ценные. Наши вернулись. Из плена – в жизнь. За каждым – целый мир. Обмены продолжаются. И сердце Украины бьется еще сильнее,

– написал Роман Мрочко, глава Херсонской ОВА.

Следует сказать, что работа над возвращением тел погибших продолжается.