Як зауважив Володимир Зеленський, обмін полоненими триватиме декілька днів. Точні дати ще не відомі.
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Фото з обміну полоненими 9 червня
Саме президент повідомив про те, що перший етап обміну відбувся. Зараз повертають поранених та важкопоранених, а також молодших за 25 років.
Обмін полоненими 9 червня / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського
Іще на сторінці гаранта з'явилося відео реакції колишніх полонених. Вони усміхаються, дзвонять рідним, кричать "Слава Україні!"
Перші кроки на рідній землі: дивіться відео обміну
Ексклюзивні кадри СБУ з обміну
Нагадаємо, 9 червня звільнили представників Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.
Ігор Клименко наголосив, що багато людей були в полоні з 2022 року.
Обличчя звільнених / Фото зі сторінки глави МВС
У Держприкордонслужбі теж показали радісні моменти.
Фото з обміну полоненими/ ДПСУ
Захисники поділилися: до останнього не вірили, що обмін відбудеться. Вони боялися, що щось піде не так.
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець назвав повернення захисників додому абсолютним щастям.
Сльози щастя – найцінніші. Наші повернулись. З полону – в життя. За кожним – цілий світ. Обміни тривають. І серце України б'ється ще сильніше,
– написав Роман Мрочко, глава Херсонської ОВА.
Слід сказати, що робота над поверненням тіл загиблих триває.