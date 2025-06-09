Большинство находились в плену с 2022 года, – Клименко о первом этапе обмена

В понедельник, 9 июня, состоялся первый этап большого обмена пленными между Украиной и Россией. Большинство украинцев, которые вернулись на Родину, находились в плену еще с 2022 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

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Клименко прокомментировал обмен пленными

Игорь Клименко рассказал, что среди тех, кого обменяли 9 июня, – военнослужащие системы МВД, нацгвардейцы и пограничники в возрасте до 25 лет. По словам министра, большинство из них находились в плену еще с 2022 года.

Также он отметил, что этот обмен – это первый этап в рамках договоренностей в Стамбуле.

Каждый обмен – это всегда непросто. Это сложные переговоры, в которых нет места публичности, но есть место для огромной внутренней работы. Это семьи, которые живут между тревогой и надеждой. И это наш долг – вернуть своих,

– говорится в заметке Клименко.

Глава МВД выразил благодарность Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса Президента, переговорной команде, а также коллегам из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Делается все возможное и невозможное ради каждого, кто ждет возвращения домой,

– подытожил он.

9 июня начался масштабный обмен пленными / Фото: МВД

К слову, во время обмена пленными 9 июня домой вернулись также защитники Мариуполя, которых Россия взяла в плен более трех лет назад. В ГУР отметили, что из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса.