Такое мнение 24 каналу высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, условия обмена свидетельствуют о том, что россия вынуждена была идти на уступки Киеву.

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Как отметил Чубаров, эти уступки не связаны с тем, что у россиян проснулись какие-то чувства или они удовлетворены какими-то бонусами, полученными в результате обмена.

Все это является результатом успешных действий Вооруженных Сил Украины. Большую роль сыграло контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Возможно, также есть моменты, связанные с Югом, о которых мы пока не знаем,

– подчеркнул глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Почему не нужно чрезмерно радоваться уступкам кремля

Очевидно, что россия проигрывает войну в Украине. Несмотря на это Чубаров призвал украинцев воздержаться от чрезмерной эйфории.

Мы должны все время помнить, что москва – это бешеный зверь. Насколько бы он ни был загнан в угол, он будет пытаться напасть на побеждающего. Даже если это будет стоить ему жизни,

– сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Он отметил, что в ближайшие недели и месяцы весь мир должен очень внимательно наблюдать за любыми действиями кремля, чтобы вовремя отреагировать на потенциальную опасность.

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