Такое мнение 24 каналу высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, условия обмена свидетельствуют о том, что россия вынуждена была идти на уступки Киеву.
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Как отметил Чубаров, эти уступки не связаны с тем, что у россиян проснулись какие-то чувства или они удовлетворены какими-то бонусами, полученными в результате обмена.
Все это является результатом успешных действий Вооруженных Сил Украины. Большую роль сыграло контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Возможно, также есть моменты, связанные с Югом, о которых мы пока не знаем,
– подчеркнул глава Меджлиса крымскотатарского народа.
Почему не нужно чрезмерно радоваться уступкам кремля
Очевидно, что россия проигрывает войну в Украине. Несмотря на это Чубаров призвал украинцев воздержаться от чрезмерной эйфории.
Мы должны все время помнить, что москва – это бешеный зверь. Насколько бы он ни был загнан в угол, он будет пытаться напасть на побеждающего. Даже если это будет стоить ему жизни,
– сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.
Он отметил, что в ближайшие недели и месяцы весь мир должен очень внимательно наблюдать за любыми действиями кремля, чтобы вовремя отреагировать на потенциальную опасность.
Рефат Чубаров рассказал о запугивании крымскотатарского народа со стороны россии: смотрите видео
Украина вернула защитников "Азовстали": главное
- В рамках масштабного обмена пленными удалось вернуть 215 украинских бойцов, большинство из них – защитники Мариуполя.
- В частности, за 200 украинцев Киев отдал россии виктора медведчука. Как пояснил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, кум путина рассказал уже все, что можно, а для Украины герои намного ценнее предателей.
- Также в результате обмена из плена освободили пятерых офицеров, которые более 80 дней руководили защитой Мариуполя в полном окружении. Как сообщил президент Владимир Зеленский, Сергей Волынский, Святослав Паламарь, Денис Прокопенко, Олег Хоменко и Денис Шлега не вернутся в Украину в течение некоторого времени.
- Уволенные командиры до конца войны будут находиться в Турции под личной протекцией президента Эрдогана.