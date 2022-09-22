Таку думку 24 каналу висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, умови обміну свідчать про те, що росія змушена була йти на поступки Києву.

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Як зазначив Чубаров, ці поступки не пов'язані з тим, що у росіян прокинулися якісь почуття чи вони задоволені якимись бонусами, які отримали у результаті обміну.

Усе це є наслідком успішних дій Збройних Сил України. Велику роль зіграв контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Можливо, також є моменти, пов'язані з Півднем, про які ми поки не знаємо,

– наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Чому не потрібно надмірно радіти поступкам кремля

Очевидно, що росія програє війну в Україні. Попри це, Чубаров закликав українців утриматися від надмірної ейфорії.

Ми маємо весь час пам'ятати, що москва – це скажений звір. Наскільки б він не був загнаний в кут, він буде намагатися напасти на того, хто його перемагає. Навіть якщо це коштуватиме йому життя,

– сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Він зазначив, що у найближчі тижні й місяці весь світ має дуже уважно спостерігати за будь-якими діями кремля, аби вчасно відреагувати на потенційну небезпеку.

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