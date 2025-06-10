Украина ожидает выполнения Россией всех гуманитарных договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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СБУ показали эксклюзивное видео с обмена пленными

Во вторник, 10 июня, из российского плена вернули тяжелораненых и раненых украинских воинов. По словам Владимира Зеленского, все освобожденные нуждаются в немедленной медицинской помощи.

Раненых и тяжелобольных военных передали в рамках первого этапа большого обмена пленными.

Сегодняшний обмен – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского,

– отметили в СБУ.

Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.

СБУ показали эксклюзивное видео по обмену пленными 10 июня: смотрите видео

"Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства!" – добавили в СБУ.