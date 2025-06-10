Україна очікує виконання Росією усіх гуманітарних домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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СБУ показала ексклюзивне відео з обміну полоненими

У вівторок, 10 червня, з російського полону повернули важкопоранених і поранених українських воїнів. За словами Володимира Зеленського, всі звільнені потребують негайної медичної допомоги.

Поранених та важкохворих військових передали в межах першого етапу великого обміну полоненими.

Сьогоднішній обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського,

– зазначили у СБУ.

Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

СБУ показала ексклюзивне відео з обміну полоненими 10 червня: дивіться відео

"Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави!" – додали у СБУ.