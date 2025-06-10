Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Коли буде новий етап обміну полоненими

В Координаційному штабі розповіли, що великий обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.

Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських бранців,

– мовиться у повідомленні.