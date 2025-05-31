Россия "списала" заключенных при обмене: часть должны были депортировать, но отправили в Украину

Россия использовала обмен пленными, чтобы избавиться от бывших заключенных. Большинство вернувшихся гражданских не военные, а осужденные за уголовные преступления.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне" со ссылкой на организацию "Защита узников Украины". Более половины гражданских украинцев, которых вернули из России во время масштабного обмена пленными 23 – 25 мая в формате 1000 на 1000, не имеют отношения к войне.

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Россия отдала Украине бывших заключенных вместо пленных

Большинство этих лиц были осуждены за уголовные преступления еще до полномасштабного вторжения.

Правозащитники утверждают, что Россия использовала обмен не только для возвращения военных, но и чтобы "сбыться" украинских граждан, которых давно должна была депортировать после отбытия срока. Речь идет о по меньшей мере 50 бывших заключенных, которые жили в России и попали в тамошние колонии по разным причинам.

После освобождения вместо депортации на родину их годами держали в центрах для нелегальных мигрантов без четкой правовой перспективы.

Кроме того, по меньшей мере 15 человек, которых передали в рамках последнего обмена, отбывали наказание в украинских колониях на временно оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины. В 2022 году, после отступления, россияне вывезли из этих колоний около 1800 заключенных. Сейчас в Украину вернулось только 380 из них.

Председатель организации "Защита узников Украины" Олег Цвилый отметил, что для большинства из вернувшихся этот обмен стал неожиданностью – и для них самих, и для украинской стороны. Многие вернулись без документов, средств или понимания, как восстановить жизнь в Украине.

Цвилый отметил, что несмотря на скептицизм в обществе, эти люди – граждане Украины, которые не воевали против собственного государства и выдержали давление в неволе. По его словам, часть из них уже выразила желание вступить в ряды ВСУ.

Он призвал не "разгонять измену", а поддержать всех граждан, которые возвращаются из российского плена, даже если их истории не такие героические, как у военных.