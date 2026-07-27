Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в интервью Новости.LIVE

Что сказал Лубинец о препятствиях при возвращении украинцев из российского плена?

Украинская сторона уже передала российской уполномоченной первый список военных, считающихся пропавшими без вести. По его словам, все дальше зависит от того, насколько быстро российский аппарат начнет прорабатывать эти запросы.

Омбудсмен подчеркнул, что это позволяет оценить реальную готовность российской стороны к дальнейшей работе и формировать следующие обращения уже с учетом ее реакции.

С Яной Лантратовой мы начали эту процедуру, я передал ей первые полторы тысячи наших военных, которые в таком статусе пропали без вести, ожидаю от нее ответа. Я хочу посмотреть, как быстро ее аппарат будет отрабатывать запросы, и учитывая это, я уже буду формировать следующие запросы,

– сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

В то же время, по его словам, ответы от российской стороны поступают медленно, хотя переговоры продолжаются. Лубинец отметил, что Украина и дальше работает над следующими шагами, но процесс продвигается не так быстро, как хотелось бы.

Скажу так, пока по этому направлению не очень быстро от нее поступают ответы. В то же время мы сейчас работаем над следующими положительными шагами...

– добавил омбудсмен.

Отдельно он обратил внимание на информационные кампании, которые, по его словам, Россия использует для давления на семьи украинских военнопленных. Речь идет о случаях, когда в России публикуют списки защитников и параллельно заявляют, что Украина якобы не хочет их забирать.

По словам омбудсмена, подобные кампании Россия запускает и в преддверии важных дат. Он упомянул, что перед 9 мая российская сторона распространяла заявления о якобы отказе Украины от обменов, хотя это не соответствовало действительности.

Лубинец подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное, чтобы вернуть пленных домой, однако конечный результат зависит не только от Киева. По его мнению, именно позиция России остается главным препятствием.

"Мы, как украинские органы власти, работающие по этому направлению, мы сделали все, чтобы вернуть абсолютно всех. Исключительно из-за позиции Российской Федерации у нас это не происходит",

– рассказал омбудсмен.

Он также вспомнил встречу с Яной Лантратовой, во время которой российская омбудсменка передала список из 486 украинских военнопленных, заявив, что Украина якобы не хочет их забирать. В ответ Лубинец, по его словам, сразу же подтвердил готовность к обмену.

После этого, как утверждает омбудсмен, реальных шагов со стороны России не последовало. Он добавил, что Украина неоднократно возвращалась к этому вопросу и снова подтверждала готовность к обменам.

Сторонники Мариуполя остаются одной из самых сложных категорий украинских военнопленных для возвращения домой. В российском плену находятся по меньшей мере 1 878 верифицированных гражданских украинцев, а в реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах более 16 тысяч гражданских, часть из которых может незаконно содержаться в России или на временно оккупированных территориях.