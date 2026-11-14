Украина и Россия обсуждают обмен 1200 – 1300 пленных с каждой стороны, – Зеленский

Украина и Россия обсуждают возможность масштабного обмена военнопленными. На данный момент речь идет о возвращении 1200 – 1300 человек с каждой стороны. Окончательное число еще предстоит согласовать.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, комментируя итоги переговоров в Абу-Даби.

Что на данный момент известно об обмене пленными?

По его словам, гуманитарный вопрос был одним из ключевых во время встреч. Украинская сторона поддержала предложение провести обмен по формуле "всех на всех" или вернуть домой как можно больше военных.

Сначала стороны обсуждали амбициозную цель – провести крупнейший обмен за все время полномасштабной войны. После переговоров американская делегация отправилась в Москву, где обсуждала этот вопрос с Владимиром Путиным.

В итоге удалось достичь договоренности об обмене по формуле "более тысячи на более тысячи".

Сейчас будут решать, какое именно количество: 1200–1300,

– отметил Зеленский.

Таким образом, возможный обмен может стать одним из крупнейших за время полномасштабного вторжения. В то же время окончательные параметры возвращения пленных еще согласовываются.

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. По их итогам стороны договорились о подготовке масштабного обмена военнопленными.

Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что "участники работают над согласованием деталей" и практической реализацией достигнутой договоренности. Представитель президента США Джаред Кушнер назвал ее крупнейшим гуманитарным освобождением пленных.