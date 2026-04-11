Из плена – домой: уникальные кадры возвращения защитников

Очередной обмен пленными состоялся 11 апреля. В Украину вернулись 182 пленника, большинство из которых враг удерживал в плену 4 года.

Кадры прибытия воинов и гражданских обратно домой обнародовал президент Владимир Зеленский.

Смотрите также Большинство – героические защитники Мариуполя: Буданов рассказал, кого вернули домой из плена

Украинцы возвращаются из плена

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, 11 апреля удалось вернуть 175 украинских Героев и 7 гражданских. Многих из них россияне пленили в первые дни полномасштабного вторжения.

Украине удалось вернуть бойцов нескольких структур Сил обороны, что мужественно защищали государство на разных направлениях, в частности в Мариуполе.

Первые кадры освобождения бойцов

Украинские бойцы вернулись из российской неволи

Что известно о последнем обмене пленными?