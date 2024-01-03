Такое мнение в разговоре с 24 Каналом озвучил военный эксперт Михаил Притула. Поэтому масштабный обмен пленными "всех на всех" может быть тогда, когда в России сменится власть.

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Россияне не жалеют своих

России не выгодно возвращать из плена своих военных, поскольку с ними потом придется много работать, фильтровать, считает военный эксперт. Но другое дело, когда нужно обменять кого-нибудь важного. Тогда они могут пойти на некоторые уступки.

"А в общем – это совсем другое отношение, другая цивилизация, другие люди. Они не берегут жизнь друг друга. 20 лет российская пропаганда работает на то, чтобы заставить людей думать: они родились для того, чтобы умереть. Это абсолютная противоположность идеям, которые, например, существуют на Западе, где человек рождается для того, чтобы жить и получать радость от жизни. В России это по-другому и с детства им внушают в голову именно это", – пояснил Притула.

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Масштабные обмены пленными могут произойти тогда, когда в России произойдет бунт и сменятся власти, предположил эксперт. Тогда им придется искать какие-то преференции со стороны сильных стран и идти на уступки, в частности, обменивать всех на всех.

"Но когда это будет – трудно сказать. То есть смерть Путина не приведет к такому результату, потому что там есть его приспешники, которые не зависимо от того жив Путин или мертв, они будут держать его "бренд" и за счет этого удерживать свою собственную власть", – объяснил он.

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