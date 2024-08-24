"С Днем Независимости Украины": щемящее поздравление от освобожденных из плена Героев

В День Независимости Украины на Родину вернулись 115 защитников. Большинство из которых – защитники Мариуполя.

Глава МВД Украины Игорь Клименко опубликовал видео на котором можно услышать самое щемящее "с Днем Независимости Украины" от освобожденных из плена защитников. Все совсем скоро они смогут обнять своих родных.

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Клименко рассказал, что домой смогли вернуться 115 защитников Независимости Украины.

92 из них – военнослужащие системы МВД. Большинство – защитники Мариуполя. 89 воинов Национальной гвардии и 3 – Государственной пограничной службы уже на родной земле. Почти 90% из них – солдаты срочной службы, которые более двух лет находились в плену агрессора,

– рассказал глава МВД.

Сейчас освобожденным из плена бойцам предоставляют всю необходимую помощь и поддержку.

В обмен на украинских защитников Россия получила 115 своих военных. Известно, что все российские пленные, которых вернули, являются срочниками военной службы из Курской области.