Не последние новости: в ГУР анонсировали дополнительную информацию об обмене пленными

Украина продолжает прилагать максимум усилий, чтобы вернуть наших защитников из вражеского плена на Родину. В ГУР рассказали, что не было ни одного легкого обмена с Россией.

В частности, к переговорам привлекают ОАЭ. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов.

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Что в ГУР рассказали об обмене пленными

Юсов отметил недавний обмен пленными. Впрочем, он сообщил, что это не был 53 обмен, ведь он еще не завершился.

Операция продолжается. В рамках этой операции вернули уже 90 наших защитников, но это не последние новости и мы действительно рассчитываем в ближайшее время сообщить дополнительную информацию,

– сказал Юсов.

Представитель ГУР также рассказал, что это очень сложная работа и не было ни одного легкого обмена с Россией.

"Учитывая, что Украина воюет за свою независимость и право существования против государства-агрессора, которое часто пренебрегает международным гуманитарным правом, женевскими конвенциями и своими обязательствами в рамках женевских конвенций, это все сложно", – подчеркнул он.

Юсов добавил, что стоит также помнить о гражданских людях, которые находятся в плену россиян. Он отметил посредническую роль ОАЭ и отметил, что Украина использует весь инструментарий для возвращения своих граждан.

Напомним, что вчера, 25 июня, из российского плена удалось удалось вернуть 90 украинских защитников. Среди освобожденных были защитники Мариуполя и "Азовстали".