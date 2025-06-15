На последние дни обмена пленными Россия готовит грязную кампанию против Украины, – СВР

Последние этапы обмена пленными между Украиной и Россией могут состояться 20 –21 июня. Служба внешней разведки предупредила о коварных планах Москвы.

Россия хочет использовать обмены пленными для того, чтобы настроить украинское общество против его власти и опорочить Украину в глазах международного сообщества. Путин лично принял решение о дискредитационной кампании против нашей страны. За ее реализацию отвечает один из первых заместителей главы администрации президента России, передает 24 Канал со ссылкой на СВР.

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Что известно

К кампании по дискредитации максимально привлечены все известные пропагандисты – от Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева до различных блогеров и военкоров. Любые технические задержки в процессе обменов они сразу и безапелляционно трактуют как сознательные действия украинской власти и нежелание возвращать своих граждан.

В кампанию включились пророссийские прокси – маргинальные европейские информационные ресурсы: венгерские издания Magyar Nemzet и Magyar Hírlap, чешское CZ24.news, словацкое Jednotné Slovensko и франкоязычное Réseau International. Их задача – распространять российские нарративы и навязывать российскую трактовку продолжающегося обмена,.

Среди таких нарративов: "Украина отказывается принимать тела своих погибших", "в Украину до сих пор не возвращены тела почти шести тысяч солдат", "родственникам погибших придется еще ждать из-за бездействия украинской власти".

Служба внешней разведки предупреждает, что кульминация кампании запланирована на последние дни обменов (предварительно, 20 июня).

Финальной частью этого должно стать намеренное вбрасывание в СМИ искаженных (ложных) списков якобы идентифицированных россиянами погибших украинских военных и гражданских. Таким образом Россия надеется спровоцировать панику среди украинского населения,

– говорится в заявлении разведки.